Benoît Magimel et Samuel Benchetrit : A la conquête de la Force à Disneyland

C'était le grand événement tant attendu par les fans inconditionnels de Star Wars. Samedi 21 janvier, les amoureux de la célèbre saga transgénérationnelle s'étaient tous donné rendez-vous à Disneyland Paris, et plus précisément au Parc Walt Disney Studios, pour découvrir le spectacle La Saison de la Force. Un show époustouflant et riche en effets spéciaux qui plonge les spectateurs dans toute la splendeur intergalactique de la franchise cinématographique.

A l'occasion du lancement de ce spectacle qui met en vedette les personnages clés de Star Wars (des Stormtroopers à Kylo Ren et Dark Vador, sans oublier C-3PO, R2-D2 ou encore Chewbacca), de nombreuses personnalités avaient répondu à l'invitation de Disneyland Paris. Les comédiens Benoît Magimel et Samuel Benchetrit (venu avec son fils Jules, 18 ans, sa fille Saül, 10 ans, et la fille de sa compagne Vanessa Paradis, Lily-Rose, 17 ans) se sont tous les deux prêtés au jeu en prenant la pose au côté du grand méchant de Star Wars : Le Réveil de la Force. "On a toujours les mêmes yeux qui s'écarquillent quand on voit [les personnages]. Et Dark Vador est quand même la figure ultime", a déclaré Benoît Magimel.

Les acteurs britanniques Tom Hardy et Warwick Davis (interprète du Professeur Flitwick dans Harry Potter, qui tient également un rôle dans l'épisode VII de Star Wars) avaient assuré le déplacement en famille. Le chanteur Olly Murs n'a pas boudé son plaisir de rencontrer les "intimidants" soldats de l'Empire galactique tandis que le pâtissier Christophe Michalak et son épouse Delphine McCarty sont passés par la case photocall. Jean-Paul Rouve et Vincent Niclo étaient également présents.

S.L.

Star Wars à Disneyland Paris, La Saison de la Force, jusqu'au 26 mars 2017