Benoît Magimel, son absence expliquée : "On connaît ses problèmes, il se soigne"

Invité de l'émission C à vous sur France mercredi 25 octobre, Olivier Marchal a eu des mots très tendres et très touchants pour l'acteur principal de son film Carbone, Benoît Magimel. Le réalisateur et ex-flic a confié à Anne-Elisabeth Lemoine que le comédien, absent de la promo du polar qui sortira en salles le 1er novembre, allait bien. Le comparant à Ventura, Delon et Dewaere, le cinéaste a livré une jolie déclaration d'amour...

"On connaît les problèmes de Benoît. Il s'en sort, il se soigne, il va très bien, a-t-il déclaré au côté de Michaël Youn, qui partage l'affiche du film avec le turbulent acteur français. Le film l'aide beaucoup et les réactions sont unanimes sur Benoît et ça me touche énormément parce que c'est un garçon très attachant. C'est comme un petit frère et on l'aime. C'est un bonheur que de lui servir ce film."

Benoît Magimel a été récemment condamné à trois mois de prison avec sursis pour "tentative d'acquisition" de stupéfiants et consommation d'héroïne et de cocaïne. Devant le juge, le 19 septembre dernier, le comédien avait reconnu consommer de la cocaïne et de l'héroïne depuis avril 2016, tout en disant avoir commencé à prendre de l'héroïne vers l'âge de 30 ans. Une addiction contre laquelle il se bat, selon Olivier Marchal.