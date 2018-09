Bernard Montiel à la radio et à la télé : Une rentrée au top

Considéré par beaucoup comme timide et discret, Francis Cabrel a notamment utilisé la musique comme moyen de vaincre cette timidité qui l'a handicapé à l'adolescence. "J'ai fait des chansons pour m'exprimer, pour raconter ce que j'avais sur le coeur. Parce que trop de timidité m'empêchait de le dire les yeux dans les yeux", a-t-il confié à Bernard Montiel. L'interprète de Petite Marie qui n'accorde que rarement des interviews est toujours resté simple et accessible malgré le succès : "Je me suis rendu compte avec la chanson et le succès que j'aimais parler au monde, j'aime les gens, qu'ils me racontent des passages de leur vie, raconter des moments de gentillesse, de courtoisie."

Après les confidences de Francis Cabrel, les auditeurs pourront écouter celles de Marc Lavoine samedi 15 septembre 2018. Le chanteur de 56 ans évoquera "sa vie, sa musique, ses choix et son association Le Collectif", comme le détaille Bernard Montiel. Marc Lavoine a développé l'innovation Mon cartable connecté en partenariat avec L'Étoile de Martin qui permet aux enfants hospitalisés de suivre les cours depuis leur lit d'hôpital. Une initiative lancée en 2016 qui a notamment attiré toute l'attention de Brigitte Macron. Marc Lavoine avait rencontré la première dame au cours d'un déjeuner à l'Élysée en juillet 2017.

Bernard Montiel recueillera les confidences de Françoise Hardy le dimanche 16 septembre.