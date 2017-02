Bernard Montiel "au bord du désespoir" après la mort de Farouk

Le 19 février prochain, Bernard Montiel retrouvera son grand ami Stéphane Bern à l'occasion d'un nouveau numéro d'Animaux Stars, sur la chaîne Animaux. L'animateur de Visites privées (France 2) y évoquera ses deux teckels à poil dur (Dash et Mirza) dont il a bien du mal à se passer ou encore son engagement en faveur des animaux.

Une invitation que Stéphane Bern a acceptée sans réfléchir, comme il l'a confié au détour d'une interview pour Télé Câble Sat : "Je suis ami avec Bernard et quand il me propose quelque chose, je dis oui immédiatement. On se connaît depuis Échos de stars sur TF1 en 1995." Bernard Montiel était bien entendu enchanté de recevoir Stéphane Bern : "Je pense que c'est important, pour conserver le ton de l'émission, que je reçoive des amis, je peux tout balancer. Du coup, on peut discuter à bâtons rompus."

Au cours de cet entretien, Bernard Montiel a également évoqué Farouk, son premier animal de compagnie, mort à l'âge de 15 ans en 2008. Et l'animateur de 59 ans n'a pas caché que la disparition de son labrador, qui ne le quittait jamais pendant les tournages de Vidéo Gag, l'avait beaucoup affecté : "Quand mon chien Farouk est mort, j'ai été au bord du désespoir."

Aujourd'hui, Bernard Montiel n'a plus d'animal de compagnie. Et il ne compte pas, semble-t-il, remédier à cette situation : "Je voyage beaucoup, donc il est hors de question que j'impose cela à un chien. Ce n'est pas un jouet, il ne faut pas cesser de le dire."

L'intégralité de l'interview de Bernard Montiel et Stéphane Bern est à retrouver dans le magazine Télé Câble Star, en kiosques ce lundi 13 février 2017.