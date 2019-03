Bernard Tapie face au cancer : "J'ai décidé d'arrêter tous les traitements"

Alors qu'il doit être jugé à partir du 11 mars à Paris dans le volet pénal de l'affaire de l'arbitrage Adidas-Crédit Lyonnais, Bernard Tapie a pris le temps de répondre aux questions du Journal du dimanche, en kiosque dimanche 3 mars. L'occasion pour l'homme d'affaires de faire le point sur ses déboires judiciaires mais aussi sur son état de santé.

On s'en souvient, en 2017, son épouse Dominique avait annoncé à l'AFP qu'il souffrait "d'un cancer de l'estomac avec extension sur le bas de l'oesophage". Depuis deux ans, l'ex-propriétaire d'Adidas se bat contre la maladie. Interrogé par le JDD sur son état actuel, il répond : "Il y a des hauts et des bas, mais je me bagarre. On m'a enlevé les trois quarts de l'estomac et la moitié de l'oesophage. Les suites de l'opération ont été très douloureuses. J'ai eu des complications avec des traitements lourds, des difficultés respiratoires chaque repas est une épreuve. Malgré tout, grâce à ma famille et à mes amis, j'essaie de vivre normalement."

Mais dans la suite de sa réponse Bernard Tapie va encore plus loin : "Et parce que je veux avoir toute ma lucidité pendant le procès, j'ai décidé d'arrêter tous les traitements – plus de chimiothérapie, plus d'antidouleurs, rien ! Il faut que je sois au top, j'espère y arriver." Il ne précise pas quelles peuvent être les répercussions physiques d'un tel choix.

Une chose est certaine, le papa de 4 enfants compte bien se battre et veut laver son honneur : "Ce qui compte, ce n'est plus l'argent, mais qu'on établisse de façon éclatante que ce n'est pas moi l'escroc, mais le Crédit lyonnais, qui a triché, menti, fraudé en vendant Adidas dans mon dos et en utilisant des sociétés offshore dans des paradis fiscaux."