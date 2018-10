Bernard Tapie "prudent" face au cancer : Une récidive est possible...

Cela fait un an que Bernard Tapie lutte contre un cancer de l'estomac et de l'oesophage. En début d'année, il subissait une lourde opération chirurgicale : l'équipe du professeur Sarfati, à l'hôpital Saint-Louis de Paris, lui avait retiré les trois quarts de l'estomac. Dans une interview accordée au quotidien belge L'Echo, l'ancien ministre et homme d'affaires refuse de se prononcer, en bien comme en mal, sur son état de santé.

"C'est une lutte quotidienne à la fois lucide et indépendante de ma volonté. [La médecine] est comme moi, elle ne peut pas se prononcer. Il y a des éléments qui plaident très largement en faveur d'un pronostic favorable et il y a des choses qui laissent penser qu'il faut être très prudent face à une récidive possible." Aussi Bernard Tapie demeure-t-il prudent, mais surtout combatif. "Quand on ne va pas bien, il faut se forcer parce que ça veut dire que la maladie prend le dessus sur votre état. Il faut inverser la tendance. En tout cas, la méthode Coué, vos cellules cancéreuses, elles s'en foutent complètement."

Âgé de 75 ans, Bernard Tapie est malade depuis plus d'un an. C'est son épouse Dominique Tapie qui avait annoncé sa maladie dans un communiqué à l'AFP, le 24 septembre 2017. Il a depuis suivi une chimiothérapie ainsi que cette lourde opération chirurgicale en janvier. Cet été, il avait admis à l'hôpital Princesse Grace de Monaco pour être opéré d'une fissure du péritoine ayant entraîné une hernie abdominale. Une "intervention bénigne", selon ses médecins, qui s'est parfaitement déroulée. Le 27 septembre, Bernard Tapie donnait une conférence à Liège en Belgique.