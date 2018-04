Bernard Tapie, héros de sa fille Sophie : Musclé et émouvant, son cri du coeur

Bernard Tapie se bat actuellement sur deux fronts, judiciaire et médical, mais il n'y en a qu'un qui occupe les pensées de sa fille Sophie : via son compte Instagram, la jeune femme de 30 ans a adressé un message pugnace, jeudi 12 avril 2018, relatif au combat que mène son père contre un cancer de l'estomac. Un message de remerciement et un message galvanisant à la fois.

"Quoi qu'il se dise, quoi que les gens pensent, nous continuons à nous battre. Merci à ceux qui nous soutiennent #mydadisahero #fuckcancer #proud #tetehaute #mydad #mydadisawesome #fighting #family", a écrit la chanteuse et actrice en légende d'une photo la figurant de dos, au piano, habillée d'une veste en jean customisée. "Je suis une Tapie !!", peut-on y lire, fière proclamation qui s'accompagne de l'effigie de Popeye et d'une de ses fameuses boîtes d'épinards... portant le nom Tapie. "Mon père est un héros", "mon père est génial", scande-t-elle encore en hashtags, à fond derrière l'homme d'affaires de 75 ans, également père de Nathalie et Stéphane, fruits de son premier mariage (avec Michèle Layec), et de Laurent, frère de Sophie, issu de son union avec Dominique.

Hélas, en fait d'épinards magiques, c'est plutôt de séances de chimiothérapie et d'une lourde opération chirurgicale, pratiquée en janvier 2018, que le traitement de Bernard Tapie est composé. En février dernier, il donnait de ses nouvelles de lui-même, s'exprimant avec beaucoup de lucidité lors d'un entretien téléphonique avec la journaliste Ruth Elkrief pour BFM TV : "Vous savez, comme on l'appelle, c'est une longue maladie, disait-il alors. Et donc je suis dans une séquence, là, qui est un peu plus difficile que les autres, puisque vous savez, après quatre mois de chimio, plus une opération très très lourde, des difficultés pour reprendre une vie normale, parce que je ne peux pas manger... Bon là je suis dans une séquence un peu dure, mais qui n'engage pas l'avenir. L'avenir on le connaitra, à l'issue des derniers examens qui vont être faits pour savoir si les tumeurs cancéreuses reviennent, parce que j'en avais dans l'estomac et dans l'oesophage, et si elles n'ont pas donné de petits bébés. J'ai appris que les médecins souhaitaient me refaire de la chimio, mais je ne suis pas trop pessimiste non plus, parce que ça arrive assez souvent qu'une opération n'élimine pas la totalité des tumeurs. Je suis dans une phase où il y a beaucoup d'incertitudes, et qui est un peu dure à vivre parce que l'opération c'est vraiment très lourd, mais j'y crois comme un fou, je suis certain que dans quelques mois, ça sera que des mauvais souvenirs."