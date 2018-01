Bernard Tapie face au cancer : Sa fille Sophie publie un message plein d'espoir

Quand Sophie Tapie a adressé ses "plus sincères condoléances" aux proches de Johnny Hallyday après sa mort d'un cancer du poumon début décembre, elle a forcément pensé à son père. Bernard Tapie est atteint d'un cancer de l'estomac avec extension à l'oesophage comme l'avait confirmé son épouse Dominique en septembre dernier.

Engagé dans ce combat dont il ne connaît pas l'issue depuis des mois, Bernard Tapie peut compter sur le soutien de ses proches, notamment celui de sa fille Sophie. La jeune chanteuse, comédienne et cavalière de 29 ans a profité du passage à la nouvelle année pour publier un message rempli d'espoir sur Instagram. Ainsi, le 31 décembre, la lumineuse blonde a posté une photo d'elle et son père, affaibli. Si elle affiche un franc et large sourire, pas lui. "Bonne année ! Nous allons continuer à nous battre en 2018 !", a-t-elle écrit ajoutant : "#happynewyear #fuckcancer #fighter #daddysgirl #love #wishyouthebest". "#fuckcancer", n'est pas sans rappeler l'espoir nourri durant de longs mois par Johnny et Laeticia Hallyday de remporter le combat face à la maladie. On se souvient que le couple fusionnel lançait souvent "fuck the cancer".