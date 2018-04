Beyoncé : Avec Kelly et Michelle, les Destiny's Child s'éclatent !

Après leur comeback triomphal à Coachella, Beyoncé, Kelly et Michelle ont remis le couvert ! Lundi 24 avril, les trois chanteuses de bientôt 36, 37 et bientôt 38 ans se sont rendues au 8382 Melrose Avenue à Los Angeles, adresse de la première boutique Dundas. Toutes habillées de robes Dundas, Beyoncé et ses deux acolytes se sont éclatées et ont immortalisé leur soirée entre filles.

Queen Bey a publié sur son site, beyonce.com, plusieurs photos de l'événement. La jeune maman de Blue Ivy, Sir et Rumi Carter y pose coupe de champagne à la main au côté de ses amies, puis en compagnie de Peter Dundas. Lundi soir, le créateur norvégien a également reçu les top models Alessandra Ambrosio et Heidi Klum.

Le 6 juin prochain, Beyoncé et son mari JAY-Z donneront le coup d'envoi de leur deuxième tournée commune, l'On The Run II Tour, à Cardiff, au Pays-de-Galles. Le couple se produira à trois reprises en France, les 14 et 15 juillet au Stade de France à Saint-Denis et le 17 juillet à l'Allianz Arena à Nice.

Kelly Rowland et Michelle Williams se joindront-elles à la fête ?