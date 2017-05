Beyoncé enceinte : Son ventre toujours plus rond, l'accouchement approche

La date approche pour Beyoncé et Jay Z ! Dans quelques semaines, le couple accueillera des jumeaux dont le sexe est encore inconnu du public. Qu'importe, Beyoncé est une maman comblée, et sa fille aînée Blue Ivy a hâte de faire connaissance avec ses futurs petits frères et soeurs...

Grossesse oblige, Beyoncé a interrompu toute activité médiatique. Elle régale tout de même ses millions d'admirateurs sur Instagram. Sa dernière publication date de ce lundi 29 mai, un peu avant minuit (heure de Los Angeles, mardi 30 mai à 8h43 à Paris). La superstar de 35 ans pose vêtue d'un bikini et d'une veste transparente, avec Blue Ivy dans les bras. Et la vraie star de l'image, c'est son ventre très, très rond !

Les followers de Beyoncé suivent pas à pas l'évolution de sa grossesse. Récemment, ils ont ainsi pu voir que leur idole avait assisté à une soirée inspirée par les défunts Michael Jackson et Prince, et qu'elle avait célébré la fête des Mères.