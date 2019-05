BHL avec Arielle Dombasle : Baiser passionné devant sa fille, Justine Lévy

Le 21 mai 2019, le théâtre Antoine à Paris accueillait la générale de la pièce de Bernard-Henri Lévy, Looking for Europe. Au terme d'une tournée qui l'a mené de Sarajevo à Dublin, de Madrid à Amsterdam, le philosophe et écrivain présente à Paris, les 20 et 21 mai, sa pièce de théâtre. À quelques jours des élections européennes, BHL livre un plaidoyer pour une autre Europe et revient sur les enjeux de "sa campagne". Pour cette soirée d'exception, de nombreuses personnalités françaises ont répondu présent.

À commencer par la compagne de l'auteur, Arielle Dombasle. Elle était épaulée par sa fille Justine Lévy et son fils avocat, Antonin Lévy. Le monde de la politique était représenté par Jack Lang, Nathalie Loiseau et Ségolène Royal Chantal Thomass et son mari Michel Fabian étaient également de la partie, tout comme Mischa Aznavour, célèbre fils du chanteur, et Anne Sinclair. Patrick Bruel et Michel Drucker ont également pris le temps de poser devant les photographes.

Notons également les présences remarquées de Romain Goupil, Jean-Pierre Kalfon, Macha Méril, Kemal Mufti, Sirwan Barzani, Gilles Hertzog, Jean-Paul Enthoven et sa compagne Patricia d'Arenberg, Bertrand Burgalat, Francis Kalifat, Alexandre Arcady, Patrick Mille, Jean-Marie Cavada, Étienne-Émile Baulieu, Georges-Marc Benamou et son fils Emmanuel Benamou, Jean-Paul Delevoye, Raphaële Billetdoux et son fils Augustin, Stephane Martin, Vanessa Seward et Vincent Darré, Virginie Thévenet et son mari Jacques de Gunzburg, Vanessa Seward et son mari, Nathalie Garçon et son mari Jean-Marie Duprez, Philippe Douste-Blazy, Marisa Berenson, Simon Liberati et sa femme Eva Ionesco, Christophe Girard, Pascal Bruckner, Marc Lambron et sa compagne Delphine Marang Alexandre, Alexis Mabille et Étienne Chatiliez, Marie Beltrami, Christine Orban et Olivier Orban, Bruno de Stabenrath, Jacques Martinez et enfin Natacha Chiaramonte. Du trés beau monde !