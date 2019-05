Charles Aznavour : Ses enfants réunis pour un bel hommage parisien

Mardi 21 mai, les habitants du chic 6e arrondissement de Paris ont pu assister au dévoilement d'une plaque accrochée en l'honneur de Charles Aznavour, le chanteur mort en octobre dernier. Un événement organisé en présence de ses enfants et de quelques élus.

C'est précisément au 36 rue Monsieur-le-Prince que la plaque a été posée, à l'endroit même où le regretté Charles Aznavour a vécu. Parmi la foule, on a pu repérer les enfants de l'interprète d'Emmenez-moi : Nicolas (42 ans) accompagné de sa femme Kristina Sarkisyan, Mischa (48 ans), ainsi que Katia (49 ans), sa fille chanteuse avec qui il avait déjà partagé la scène, venue avec son compagnon Jean Rachid. En revanche, sa discrète femme Ulla Thorsell n'avait pas l'air d'avoir fait le déplacement, contrairement à sa soeur, Aïda Aznavour.

Étaient aussi présents l'animateur Michel Drucker, très attristé par la disparition du chanteur de 94 ans, le pianiste Éric Berchot, le chanteur Grand Corps Malade, qui avait collaboré avec Charles Aznavour sur les titres Tu es donc j'apprends et Écrire, ainsi que son confrère Dany Brillant. Les élus parisiens étaient représentés par Jean-Pierre Lecoq, maire Les Républicains du 6e, et Anne Hidalgo, maire socialiste de la ville.

Charles Aznavour a été inhumé samedi 6 octobre 2018 au cimetière de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. C'est là que reposent ses parents et son fils Patrick, mort au début des années 1980 à l'âge de 25 ans. Depuis que le lieu où repose l'interprète de La Bohème, Les Comédiens ou encore Comme ils disent a été révélé, les fans de l'artiste se rendent régulièrement sur sa tombe. Ces derniers devraient pouvoir prochainement retrouver la voix de leur idole puisque Mischa Aznavour avait évoqué un album posthume, expliquant "qu'il était en projet avec Universal de ressortir peut-être quelques titres". "[Charles Aznavour] avait enregistré cinq, six titres quand on a fait l'album en 2016 et d'autres étaient déjà préparés, montés, arrangés, mais il n'avait pas les voix dessus, avait-il dit. Peut-être qu'il peut y avoir un album qui peut se faire où il y aurait six titres avec mon père, et six autres titres qu'il aurait donnés à des gens qu'il appréciait beaucoup. On n'a pas encore choisi tout le monde."

Thomas Montet