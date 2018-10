Charles Aznavour et la mort de son fils Patrick : "Un très gros chagrin"

À l'annonce de la mort de Charles Aznavour, France 2 a choisi de lui rendre hommage le soir même en diffusant en prime time un documentaire éponyme de Marie Drucker. L'occasion de découvrir la facette intime du regretté artiste, mort à 94 ans de cause naturelle. Ses proches ont notamment évoqué le drame de sa vie : la perte de son fils Patrick.

"Il ne m'en a pas vraiment parlé. C'est son jardin secret à lui et ses souffrances. Il en a parlé dans son livre mais s'il n'en parle pas autant, c'est qu'il a ses raisons", a confié son fils Mischa, né de la relation entre le chanteur et sa veuve Ulla Thorsell. Patrick, le fils que Charles Aznavour avait eu en 1951 avec son ex-femme Evelyn Plessis, est mort à 25 ans, retrouvé au milieu de pilules et d'alcool dans son appartement de Neuilly-sur-Seine en 1976. Daniel Pantchenko, qui a écrit une biographie du chanteur, a expliqué que les circonstances de cette mort restaient mystérieuses. "On n'a jamais su exactement pourquoi. On ne sait pas si c'est une prise de médicaments ou autre. On n'a jamais su dans le détail", a-t-il confié.

Autre témoin interrogé sur la mort de Patrick, le chanteur et meilleur ami du regretté artiste, Fred Mella. "Le départ, la mort de Patrick, a toujours été un très gros chagrin pour Charles. On en parlait de temps en temps. Son nom était cité. Il était toujours présent dans sa vie", a-t-il simplement raconté.

Thomas Montet