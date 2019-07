BigFlo et Oli annoncent faire une pause dans leur carrière

Depuis la sortie de leur premier album, La cour des grands, en 2015, BigFlo et Oli enchaînent tournées, sessions en studio et festivals. Les deux frangins cartonnent, en témoignent les chiffres faramineux de leurs albums, au moins tous disque de platine. Leur titre Dommage est d'ailleurs certifié diamant (50 millions équivalents stream). Cet été, les frères font la tournée des festivals. C'est à l'occasion de leur participation à Garorock qu'ils se sont confiés à Melty.

Questionnés sur leur train de vie très dynamique, ils répondent avec franchise. "Personnellement, je commence à fatiguer. Physiquement on va dire. Physiquement et mentalement, ça demande beaucoup d'énergie. Les gens nous en demandent beaucoup, on adore ça, mais il y a beaucoup de choses à gérer donc un peu de fatigue on va dire, ça fait quand même quatre ans qu'on n'arrête pas, donc je ressens ça, ce qui n'est pas le cas d'Oli !", explique BigFlo, 26 ans.

"Moi je le ressens différemment que mon frère. On travaille beaucoup, mais je me sens chanceux à chaque fois qu'on réalise des victoires, des tournées, des salles. Je garde cet étonnement, sans hypocrisie, je ne m'en lasse pas. Mais c'est vrai qu'on enchaîne beaucoup et qu'on a des vies à 1000%", poursuit Oli, de trois ans son cadet.

Après toutes ces années sur les routes, en France mais aussi à l'étranger, la suite logique est de faire une pause bien méritée pour le duo. "On ne sait pas du tout combien de temps va durer cette pause, on a besoin de se retrouver et de se reposer, pour la première fois on va se laisser porter par ce qu'on va vivre et voir où vont nous amener les recherches qu'on va faire dans la musique, dans ce qu'on va écrire, sans pression, sans deadline et ça, ça va être agréable dans le processus artistique. Et ça va être une première de travailler sans pression, là on va enfin pouvoir faire arrêt sur image !", conclut Oli. On leur souhaite le meilleur.