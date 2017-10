Billy Joel, 68 ans, papa pour la troisième fois : Sa jeune épouse a accouché !

Aussitôt révélée, aussitôt arrivée à son terme. C'est ce qu'on appelle une grossesse discrète. Le 18 octobre dans une interview au Belfast Telegraph, Billy Joel (68 ans) évoquait l'air de rien la grossesse de sa quatrième épouse. Dimanche 22 octobre, Alexis Rodrick (35 ans) a déjà accouché comme l'a annoncé le porte-parole de l'artiste dans un communiqué.

"Dimanche soir, Billy et Alexis Joel ont accueilli Remy Anne dans leur famille. Alexis et Remy se portent bien et tout le monde est ravi", peut-on lire dans ce communiqué transmis au magazine People qui publie, en exclusivité, la première photo du nourrisson, dans les bras de son célèbre papa.

Il s'agit donc de la deuxième fille pour Billy et Alexis déjà parents d'un petite Della Rose, âgée de 2 ans. Au Belfast Telegraph, l'interprète d'Uptown Girl formulait ce souhait : "Della est vraiment super. Elle dort toute la nuit. J'espère que la prochaine sera pareille. Je passe beaucoup de temps avec elle. Elle est très rigolote, vraiment. Elle adore rigoler et j'adore la faire rire."

À 68 ans, Billy Joel devient donc papa pour la troisième fois. Avec sa deuxième épouse, le top model Christie Brinkley (Alexis est la quatrième depuis leur union en juillet 2015), le Piano Man a déjà une fille : Alexa est âgée de 31 ans et vit avec le restaurateur Ryan Gleason depuis 2013. Elle n'a pas encore d'enfants. Aussi Billy Joel n'est-il dont pas encore grand-père...