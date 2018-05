Blac Chyna enceinte : 3e bébé en route avec son jeune chéri de 18 ans

Blac Chyna vit décidément toutes ses relations à la vitesse de l'éclair. Un an seulement après sa rupture avec Rob Kardashian, père de sa fille Dream aujourd'hui âgée de 17 mois (et récemment exposée sur la Toile avec des extensions qui ont choqué plus d'un internaute !), la bimbo de 29 ans est de nouveau enceinte.

Selon les informations confirmées le 30 avril 2018 par la toujours bien reinseignée Page Six, la future maman attend un troisième bébé dont le papa est son jeune compagnon de 18 ans, le rappeur YBN Almighty Jay. Le couple, qui se fréquente depuis tout juste quelques semaines, avait officialisé sa relation en mars.

Outre Dream, celle dont le vrai nom est Angela Renée White est également mère d'un fils, King Cairo (né en octobre 2012), dont le père est le rappeur Tyga. Ce dernier avait fameusement fréquenté pendant quatre années son ennemie jurée et soeur de Rob Kardashian, Kylie Jenner.

Dans un entretien enregistré pour le podcast No Jumper, YBN Almighty Jay avait évoqué la possibilité de fonder une famille avec Blac Chyna sans sourciller. "Je ne mets pas de préservatifs... (...) Si Chyna tombe enceinte, je l'assumerais", avait-il expliqué.