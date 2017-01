Blac Chyna : Sa relation avec l'ex de Khloé Kardashian fait polémique

Quoi qu'en disent les internautes, la nature de la relation entre French Montana et Blac Chyna ne fait aucun doute. Celui-ci a publiquement pris fait et cause pour le couple qu'elle forme avec le seul fils de Kris Jenner.

"J'adore l'état d'esprit dans lequel Rob est actuellement. C'est mon petit frère et je l'aime. Tant que les gens sont heureux, qu'ils font ce qu'ils ont envie de faire et que ça marche, qu'ils sont pleins d'énergie, alors je ne peux qu'approuver", a-t-il déclaré au magazine Us Weekly l'an passé. En outre, la naissance de leur fille Dream il y a deux mois semble avoir rapproché les deux fiancés.

"Je n'ai pas repris le sport parce qu'il faut attendre six semaines après la naissance mais j'ai repris la randonnée avec Rob, on a repris l'entraînement ensemble. On mange sainement et on se concentre sur l'essentiel : construire notre marque et notre couple, et devenir de meilleurs personnes", a-t-elle déclaré au magazine People. Un sacré programme pour les parents qui ne cessent de se déchirer puis de se réconcilier depuis le début de leur idylle.

Coline Chavaroche