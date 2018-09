Blaise Matuidi : Ce plaisir qu'il s'est offert après la Coupe du monde

Blaise Matuidi n'est pas près d'oublier l'été 2018. D'abord parce qu'il a vibré durant un mois en Russie avec ses coéquipiers de l'équipe de France de football avec qui il a remporté la Coupe du monde, ensuite parce qu'il s'est offert de magnifiques vacances en famille.

De retour à Clairefontaine pour les deux rencontres de la nouvelle Ligue des nations face à l'Allemagne (6 septembre à Munich) et aux Pays-Bas (9 septembre au Stade de France), Blaise Matuidi dévoile les coulisses de son bel été dans les colonnes du Figaro ce 5 septembre 2018. "On a craqué pour un road trip aux États-Unis avec ma femme et mes trois enfants. On a commencé au Mexique, à Cancún, puis après à Los Angeles, Las Vegas et enfin New York. On en avait besoin et c'était important de se ressourcer en famille", confie-t-il. Cet inoubliable road trip, Blaise Matuidi l'a illustré sur Instagram au fil de chaque étape.