Blake Lively enceinte : adorable sortie en famille pour la future maman

Rien à dire, Blake Lively sait créer l'effet de surprise. Le 2 mai 2019 pour l'avant-première du film Pokemon Detective Pikachu à New York, elle est arrivée totalement raccord avec le héros du long-métrage. Tout de jaune vêtue, on ne voyait qu'elle. Mais la plus grosse surprise était bien sûr son nouveau baby bump qu'elle a dévoilé pour la première fois à cette occasion. Très souriante et complice avec son mari Ryan Reynolds, l'héroïne de Gossip Girl était la star de ce red carpet.

Plus récemment, la jolie blonde a également été aperçue avec ses deux filles James et Inez à Boston. La maman emmenait ses deux petites filles voir leur papa Ryan actuellement sur le tournage du film Free Guy. Capeline noire, jean denim brut et baskets Stan Smith, Blake Lively a allié avec brio le confort et l'élégance dans sa tenue pour cette sortie en famille. Un tee-shirt ample gris laissait entrevoir son baby bump. Pour le look de ses deux petites filles, Blake veille également au grain. Le style, c'est une histoire de famille chez les Reynolds. James était habillée d'une chemise violette tandis qu'Inez était habillée en princesse.

Comme à son habitude, Ryan Reynolds incarnait encore une fois à merveille le mari idéal. Sourires, câlins, fous rires, il ne pouvait s'empêcher d'enlacer sa somptueuse chérie. Rien à dire, la famille Reynolds représente encore (et pour longtemps, on l'espère) le cliché de la famille américaine parfaite.

La sortie en famille est à retrouver sur le site Daily Mail en cliquant sur ce lien.