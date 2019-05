Ryan Reynolds : Futur papa pour la 3e fois et ultrariche !

Tout sourit à Ryan Reynolds. Dans sa vie personnelle, il est l'heureux époux de Blake Lively, qui attend leur troisième enfant, après James (4 ans) et Inez (2 ans). Du point de vue professionnel, le comédien de 42 ans n'a pas à se plaindre puisque, avec ses 27 millions de dollars, il est en tête de la liste des acteurs les mieux payés établie par le magazine Variety. Il succède à George Clooney l'an dernier.

Comment celui qui a crevé l'écran dans Buried est-il arrivé à cette position ? Grâce au cachet qu'il a reçu pour Six Underground, la réalisation du maître de l'action explosive, Michael Bay (Armageddon). Il profite également du succès de Deadpool 2, sorti en versions censurée et tout public, et il promet de faire déplacer les foules dans l'étrange mais attendu Détective Pikachu, dans lequel il assure la voix du célèbre personnage jaune du manga.

En deuxième et troisième positions, les indétrônables Dwayne "The Roc " Johnson et Robert "Iron Man" Downey Jr (environ 20 millions chacun), suivis de Will Smith (17 millions). Celui qui est attendu au tournant en génie d'Aladdin a été gracieusement payé pour Bad Boys 3. La première femme du classement est en 7e position, Emily Blunt (13 millions grâce à la suite de Sans un bruit), mais plusieurs dames figurent dans ce top 10, comme Kristen Stewart (7 millions pour Charlie's Angels) et loin derrière Jessica Chastain (2,5 millions pour Ça 2).

Denzel Washington aurait pu tout exploser, à la manière de son personnage dans Man on Fire, mais après avoir refusé un cachet de 30 millions de dollars pour un film d'action, il a dû céder sa place.