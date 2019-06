Blake Lively enceinte et radieuse : nouvelle apparition avec le ventre rond

L'actrice semble en pleine forme ! Enceinte de son troisième enfant, c'est tout sourire et dans un look décontracté que Blake Lively est apparue dans les rues de Boston, le 26 mai 2019. L'occasion de voir son ventre de plus en plus arrondi.

Accompagnée de leurs filles James (4 ans) et Inez (2 ans), l'Américaine de 31 ans a rendu visite à son mari Ryan Reynolds, qui tourne actuellement le film Free Guy à Boston, dans le Massachusetts. Dans cette comédie d'action signée Shawn Levy, qui devrait sortir à l'été 2020, l'acteur de 42 ans joue le rôle d'un employé de banque solitaire qui découvre qu'il n'est qu'un personnage anonyme dans le vaste monde d'un jeu vidéo nommé Free City.

Dans une interview accordée à People en mai dernier, l'interprète de Deadpool avait expliqué caler son emploi du temps sur celui de son épouse, pour le bien de leurs filles : "Blake et moi ne tournons jamais en même temps. Si elle faisait un film en Thaïlande et moi à Vancouver, nous ne nous verrions jamais. Nous fonctionnons comme une unité, et ça marche bien comme ça (...). Les enfants restent avec nous, la famille reste ensemble et, où que nous soyons, nous sommes à la maison."