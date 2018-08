Booba et Kaaris, la bagarre : Les chiffres hallucinants des dégâts et préjudices

Deux jours après leur bagarre dont les images ont fait le tour de la Toile et des télévisions nationales, Booba et Kaaris ont été cités à comparaître du côté de Créteil. Alors que les chiffres des dégâts et préjudices ont été dévoilés dans diverses plaintes, les deux rappeurs risquent jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende.

Après leur violente bagarre mercredi à l'aéroport d'Orly, les frères ennemis du rap français Booba et Kaaris attendaient ce vendredi 3 août 2018 à Créteil d'être jugés avec leurs clans respectifs. À l'heure de la comparution immédiate, les deux parties ont demandé un report d'audience par manque de temps pour un tel dossier. Les deux controversés rappeurs étaient jugés pour violences volontaires aggravées. Onze personnes, dont la star du rap français âgée de 41 ans, et son ex-poulain Kaaris, 38 ans, devaient comparaître. Trois autres personnes qui avaient également été placées en garde à vue ont été libérées. Certains, dont les deux rappeurs, seront aussi jugés pour vol aggravé pour avoir notamment pris des bouteilles dans un magasin pour frapper leurs rivaux. Les prévenus risquent jusqu'à sept ans de prison et 100 000 euros d'amende, selon le parquet. La défense de Booba espérait initialement obtenir un renvoi de l'audience à une date ultérieure en raison notamment du nombre important de prévenus. Du côté de la défense de Kaaris, laquelle martèle son innocence, on souhaite également reporter l'audience pour mieux préparer le dossier et ajouter quelques nouvelles pièces et notamment des images compromettantes pour Booba. Il faut dire aussi que selon un rapport de police dévoilé avant l'audience, ce serait bien le clan du Duc de Boulogne a qui a démarré la rixe. Une autre vidéo, publiée sur Twitter, le confirmerait par ailleurs.

Wallah vue de cette angle on voi bien tou ski c passer! A la base booba par en tete avec kaaris, On voit tiek ( le renoi en ukt rouge et noir) en mode laisser les fr un tete,ya les 2 gars a kaaris tee shirt noir qui vienne pr encercler booba, avec un autre t-shirt gris..et la pic.twitter.com/BtbVILPgSM — Ghettoyouth787 (@Ghettoyouth7875) 3 aot 2018

En marge de cette audience, trois plaintes ont été recensées. Aéroports de Paris a déposé plainte pour "trouble à l'ordre public avec préjudice d'image et financier", ainsi que "mise en danger de la vie d'autrui", la bagarre ayant empêché selon la société la mise en place d'un périmètre de sécurité autour d'un bagage abandonné. Une deuxième plainte a été déposée par Air France qui a chiffré à 8 500 euros son préjudice dû aux retards subis par plusieurs de ses appareils. Enfin, le gérant de la boutique de duty-free, qui a également déposé plainte, a lui fait état de 54 000 euros de dégâts.

