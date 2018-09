Booba papa : Pourquoi il a retiré ses deux enfants de la maternelle

S'il parle largement de prison, de rap, de son attachement à sa mère, Booba évoque aussi ses enfants dans le long papier que lui consacre M, le Magazine du Monde – dont il fait également la couverture. Et s'il risque pourtant de faire un nouveau séjour derrière les barreaux après sa bagarre à Orly avec son ex-protégé Kaaris, c'est un père de famille protecteur et soucieux de leur bien-être qui se confie.

Il est notamment révélé que Booba a fait retirer ses deux enfants, Luna et Omar, de l'école maternelle. "Mon fils, je l'ai laissé deux jours. Le premier matin, je me suis caché, je l'ai observé de loin dans la cour de récré et j'ai vu dans ses yeux qu'il était perdu, ça m'a cassé en huit, raconte le rappeur de 41 ans. Je préfère que mes enfants restent avec moi. Quand on sait ce que les humains sont capables de faire... Je m'en méfie comme de la peste, ce sont des démons !"

Et effectivement, Booba a quelques arguments pour couver ces enfants de la sorte. Souvent épinglé par ses détracteurs au prétexte qu'il serait juif, l'artiste raconte : "Moi, je reçois tout le temps des messages qui me traitent de 'sale juif', de 'sale sioniste', qui me menacent, genre 'on va mettre ta fille dans un four !'", détaille notamment l'enfant terrible du rap français.

C'est donc à Miami que les bambins grandiront. Et pour l'heure, c'est loin de leur père. Absent pendant une grande partie du mois d'août (pour cause de prison), Booba leur dira qu'il a été "retenu". C'est la mère du rappeur qui veillera donc sur les enfants aux États-Unis, le rappeur ayant l'interdiction de quitter le territoire jusqu'à son procès...

Interview et portrait à retrouver en intégralité dans M, le Magazine du Monde, N°363 du 1er septembre 2018.