Brahim Zaibat plante une émission : Furieux, l'animateur le critique violemment

Brahim Zaibat n'a pas été épargné ! Ce vendredi 13 juillet 2018, le danseur de 31 ans devait se rendre sur le plateau de L'expresso, sur beIN Sports afin d'assurer la promotion du film Let's dance, dont la sortie est prévue pour 2019. Mais comme l'a vivement expliqué le présentateur Thomas Villechaize, leur invité leur a posé un lapin.

Après avoir présenté DJ Goldfingers, également convié dans l'émission, Thomas Villechaize a lancé : "Si tu nous regardes... Bah non, tu ne nous regardes pas, parce que tu es en train de dormir. Tu devais venir pour la promotion de ton film que personne ne doit aller voir ! Personne ne doit aller voir le film avec Brahim Zaibat. Il y a des choses qui ne se font pas, comme planter une émission alors qu'on est invité. Nous ne t'inviterons plus."

Il ne s'est pas arrêté là ! A la place, l'équipe a invité le consultant Luis Fernandez. Et au moment de son arrivée en plateau, l'animateur a déclaré : "On vous remercie, vous ne pouvez pas imaginer. Vous êtes beaucoup plus beau et bien meilleur danseur que Brahim Zaibat. Vous êtes bien meilleur comédien et en même temps, ce n'est pas difficile."

Il s'en est ensuite pris à l'ancien petit ami de Madonna sur Twitter : "Un grand merci à Brahim Zaibat de nous avoir plantés sans prévenir ce matin et d'avoir fait le mort quand on a tenté de l'appeler 150 fois ! Grande classe ! N'allez pas voir son film, de toute façon ça avait l'air pourri."

Pour l'heure, Brahim Zaibat n'a pas encore réagi à ces critiques virulentes.