Brandon (L'Île de la tentation) escroqué : "J'ai perdu 60 000 euros..."

Brandon Yokouchi, rendu célèbre grâce à son passage dans L'île de la tentation (TF1) durant l'été 2002, a été escroqué et veut le faire savoir.

C'est sur le plateau de C'est que de la télé (C8) lundi 2 avril 2018 que l'ex-petit ami de Diana a évoqué son cas face à l'animateur Julien Courbet. Avec son témoignage, Brandon a voulu mettre en garde les autres candidats de télé-réalité face aux escrocs qui en veulent à leur argent au sortir des émissions.

"On rencontre plein de gens et j'ai rencontré un escroc (...) J'ai acheté un appartement et un deuxième où j'ai fait des belles plus-values et tout se passait bien, c'est devenu comme un frère. Et ensuite il m'a vendu un appartement et il a fait faux et usage de faux, c'est-à-dire qu'il a signé le bail à ma place et il a encaissé les loyers. J'ai découvert par la suite qu'il avait fait ça à plusieurs autres personnes", a raconté Brandon en évoquant celui qu'il pensait être son ami.

Toujours sur C8, Brandon a finalement avoué avoir perdu plus de 60 000 euros au total, là où la justice lui a permis, après jugement de l'affaire, d'être seulement dédommagé de 5500 euros. "Faute de preuves, un mauvais avocat...", a-t-il ajouté pour expliquer ce préjudice.

