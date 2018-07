Brandon (L'Île de la tentation) : Sa nouvelle vie, 16 ans après sa participation

En 2002, les téléspectateurs de TF1 n'ont pas pu passer à côté de Brandon, le candidat emblématique deL'Île de la tentation. On se souvient encore de son couple avec Diana qui n'a malheureusement pas survécu au succès fou de l'émission. Seize ans après sa participation, à quoi ressemble sa vie ? Réponse !

Tout comme son ex Diana, Brandon Yokouchi est très rapidement devenu une figure incontournable de la télé-réalité. Il a d'ailleurs profité de sa notoriété pour rejoindre le casting de la saison 2 desAnges de la télé-réalité (NRJ12) en 2011. Le tournage aussitôt terminé, l'ancien candidat était retombé dans l'anonymat.

C'est le 2 avril dernier que Brandon Yokouchi a refait parler de lui ! Après avoir fait la rencontre d'un escroc, l'ancien candidat de L'Île de la tentation a perdu plus de 60 000 euros. L'affaire a été jugée et Brandon en est ressorti dédommagé de seulement 5500 euros. "J'ai toujours des procès en cours, les huissiers... c'est lourd. Quand on est trop exposé à la lumière, on attire beaucoup de monde. Il faut se méfier, il y a beaucoup de faux amis", a-t-il déclaré à nos confrères de Voici.

Malgré ce moment difficile de sa vie, Brandon Yokouchi enchaîne les projets loin de la télé-réalité. Il est notamment devenu barman et maître d'hôtel pour différents traiteurs à Bordeaux (ville dans laquelle il réside à présent). Et ce n'est pas tout, l'ex-compagnon de Diana est à la tête de 4% Collectif, une troupe de comédiens : "On fait des pastilles sur internet. Ce sont de brèves pastilles humoristiques. On fait des parodies de télé-réalité entre autres." Parallèlement à cela, il est en pleine création d'une marque de prêt-à-porter ethnique.

La télé-réalité est donc loin derrière Brandon Yokouchi ! "La télé-réalité, j'en ai fait deux et c'était de très bonnes expériences mais je ne voulais pas faire ça toute ma vie. En plus, ce n'est pas très enrichissant et pas très évolutif. Comme j'ai été très médiatisé et qu'il y a beaucoup d'étiquettes en France, pour faire autre chose, ce n'est pas évident. Mais je continue le combat", a-t-il avoué avant de confirmer qu'il avait refusé plusieurs propositions.

Côté vie privée, l'ex-star de la télé-réalité ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant : "Je ne veux pas divulguer ma vie privée alors que je l'ai fait il y 16 ans sur L'Ile de la tentation. Une fois, on m'a proposé de faire un reportage chez moi, dans ma maison, mais c'est encore ressasser le passé." Brandon Yokouchi a tout de même annoncé qu'il était encore en contact avec Diana.