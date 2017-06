Brandy : Elle perd connaissance dans un avion... Sa grossesse en cause ?

Que de rebondissements autour de la chanteuse Brandy. Alors qu'on apprenait il y a peu qu'elle pourrait être enceinte de son nouveau boyfriend le chanteur de R'n'B Sir the Baptist, désormais c'est une tout autre histoire que l'Américaine racontera très prochainement sur les réseaux sociaux.

D'après les informations exclusives de nos confrères de TMZ, la belle brune se serait évanouie au moment où elle montait à bord d'un avion de la compagnie Delta ce vendredi 2 juin au petit matin. Alors qu'elle comptait effectuer un vol au départ de Los Angeles et en direction de New York, l'interprète du tube Right Here sorti en 2009 aurait reçu une aide d'urgence après avoir perdu connaissance au moment de l'embarquement dans l'avion.

Les équipes médicales seraient intervenues à la suite d'un appel des hôtesses de l'avion car une personne se trouvait dans un état "d'inconscience ou quasi inconscience." Depuis, la jeune femme de 38 ans est à l'hôpital et les médecins prennent soin d'elle (et de sa possible progéniture).

Pour rappel, Brandy avait publié un message semant le doute sur cette possible grossesse le 22 mai dernier sur son compte Instagram : "Dieu Merci, j'arrive enfin à te voir en moi. Continue de m'utiliser comme tu le fais afin que je puisse connaître la joie d'être utilisée par toi. En retour, je promets de réduire un peu mes applaudissements." Elle avait par la suite confirmé qu'elle "n'était pas enceinte et qu'elle avait seulement mangé trop de chocolat". Mais la mère de Sy'rai Iman Smith (15 ans) à l'habitude d'être une petite cachotière... En tout cas, ce malaise pourrait nous mettre la puce à l'oreille...