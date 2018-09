Brigitte Bardot en deuil : La star pleure des "larmes de détresse"

Malgré la peine, la star engagée pour la cause animale est restée fidèle à ses convictions en adoptant, non pas un, mais quatre nouveaux chiens : "Après mon si douloureux quadruple deuil de Chiffon, Patou, Ursula et Roudoudou, mon coeur et ma maison étaient vides, a-t-elle témoigné sur le site de sa fondation. Je me suis consolée en adoptant 4 merveilles : E.T., Fiona, Filoute et Bonny. (...) Faites comme moi : N'ACHETEZ PAS, ADOPTEZ DANS LES REFUGES."