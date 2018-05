Brigitte et Emmanuel Macron face à Nicolas Sarkozy pour soutenir le PSG

Mardi 8 mai 2018 au Stade de France, le PSG a finalement remporté sa quatrième Coupe de France d'affilée, un record pour l'équipe qui n'est toutefois pas parvenue à écraser la valeureuse équipe des Herbiers vaincue 2-0.

A l'occasion de cette finale, plusieurs personnalités politiques avaient assuré le déplacement. Repérés dans les gradins VIP figuraient ainsi aux premières loges le couple présidentiel, Brigitte et Emmanuel Macron, complices et rieurs en commentant le match. Sur place, le président et la première dame ont été vus en train de saluer chaleureusement Nicolas Sarkozy, venu avec son fils aîné Pierre (32 ans).

La maire de Paris Anne Hidalgo était présente, à l'instar du couple formé par François Baroin et Michèle Laroque. Quelques membres du gouvernement avaient également pris place dans les tribunes, comme Jean-Michel Blanquer (ministre de l'Education Nationale), Benjamin Griveaux (secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et porte-parole du gouvernement) et Laura Flessel (ministre des Sports), vue au côté de Noël Le Graët, président de la Fédération française de football.

Sport à part, le 8 mai était une journée importante puisqu'elle était évidemment consacrée aux commémorations de l'armistice de 1945. Avant de se rendre au Stade de France, Emmanuel Macron avait longuement pris le temps de rendre hommage à tous "ceux qui ont donné leur vie hier pour notre liberté. Ceux qui se battent en ce moment même pour notre sécurité", a-t-il écrit sur Twitter.