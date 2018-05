Brigitte et Emmanuel Macron : Croquettes, coiffeur, avion... payés de leur poche

Une enquête publiée le 28 avril 2018 par Le Parisien révèle les dessous des dépenses de Brigitte et Emmanuel Macron à l'Elysée. En toute transparence, les lecteurs apprennent ainsi que le couple présidentiel prend à sa charge la quasi-totalité de ses dépenses personnelles, "comme le faisait François Hollande, très soucieux des deniers publics". Longtemps avant cela, c'est effectivement le contribuable qui payait.

Du dentifrice jusqu'aux croquettes de leur chien Nemo, Brigitte et Emmanuel Macron "déboursent eux-mêmes les courses" et n'ont pas changé un "seul meuble à l'exception du matelas" depuis leur entrée au palais présidentiel. Le président de la République acquitte également une taxe d'habitation. Une valeur d'intention, puisque, comme le souligne justement BFMTV, le délai entre l'arrivée du couple présidentiel à l'Elysée et ce printemps 2018 n'a pas pu leur permettre de procéder encore à ce règlement qui s'opèrera en fin de l'année. Pour les appartements privés de l'Elysée, où le couple réside, "il n'y a pas de loyer car c'est une nécessité absolue de service", confirme la Présidence.

Les dépenses de sécurité sont liées à la fonction, donc au contribuable

Le Parisien rappelle qu'il en va de même pour les chic tenues de la première dame, qui bénéficie de prêts de grandes marques lorsqu'elle est en représentation (son chouchou reste Nicolas Ghesquière de la maison Louis Vuitton), tandis que les "autres vêtements sont payés de sa poche". Lorsqu'ils se déplacent à titre privé, le chef d'Etat et son épouse règlent toujours les frais liés à leur séjour (comme ce fut le cas à Noël dernier à Chambord), "mais pas les dépenses de sécurité, liées à la fonction". Et "lorsqu'ils utilisent les avions Falcon et les hélicoptères de l'Etat pour une escapade privée - sécurité oblige -, ils adressent un chèque au ministère de la Défense, pour une somme équivalente à un vol commercial", notent nos confrères. "C'est autour de 170 euros, comme un billet Air France", a expliqué un expert, qui a précisé qu'une heure de Falcon coûte 5 à 6000 euros.

Enfin, on apprend que les cabinets de Brigitte et Emmanuel Macron sont "étroitement imbriqués", fonctionnant au coude à coude. "Le couple est ainsi coiffé et maquillé par le même prestataire (...). Un proche de la première dame, vachard, promet que ces frais de mise en beauté seront désormais très inférieurs à ceux de Hollande pour lui seul – encore lui ! –, dont le coûteux coiffeur facturait 9 895 euros de salaire brut par mois".