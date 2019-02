Brigitte et Emmanuel Macron : Leur séance ciné marquée par une absence...

Les Invisibles a dépassé le million d'entrées depuis sa sortie le 9 janvier 2019 et a célébré ce magnifique score avec une séance spéciale le 14 février, en présence des heureux producteurs d'Elemiah, société qui prône le cinéma engagé. Ce carton surprise au box-office est donc loin des comédies familiales bien calibrées pour atteindre le maximum de spectateurs. Le long métrage de Louis-Julien Petit est certes bourré d'humour, mais c'est une oeuvre ancrée dans la réalité sociale, celle des femmes SDF. Les projecteurs sont braqués sur elles, leur combat et leurs espoirs. Son succès et la force de son propos ont touché le couple présidentiel et une projection privée a été organisée à la demande de l'Elysée, en présence de Brigitte et Emmanuel Macron.

Le réalisateur Louis-Julien Petit s'est félicité auprès du Parisien d'avoir pu montrer le film dans les arcanes du pouvoir : "L'objectif était que le film serve d'interface pour trouver des solutions face à la grande précarité." Il a pu exposer sa vision de la situation : "Il faut que chaque femme SDF ait un référent social, c'est-à-dire un seul interlocuteur. Et il faut s'inspirer du chez-soi d'abord mis en place aux Etats-Unis et en Finlande." Il ajoute : "On a senti une écoute du président." Quant à son épouse, elle a été "très touchée" et a fait preuve d'autodérision quand elle a découvert dans le film qu'une des femmes SDF "a choisi pour pseudonyme Brigitte Macron", lit-on dans le quotidien.

La projection privée a été applaudie et marquée par la présence de certaines membres du film telles qu'Audrey Lamy, Noémie Lvovsky ainsi que Marianne Garcia et Adolpha Van Meerhaeghe - qui a chanté La vie en rose a cappella -, deux femmes qui ont véritablement connu la rue. Les trois coproducteurs Yamina Benguigui, Marc Ladreit de Lacharrière et Philippe Dupuis-Mendel ainsi que la productrice déléguée Liza Benguigui étaient présents, mais aussi des travailleuses sociales. On notera toutefois une grande absente : l'actrice fétiche du cinéaste, Corinne Masiero, célèbre Capitaine Marleau pour la télévision qui joue dans Les Invisibles le rôle de la directrice du centre d'accueil. Selon Le Parisien, elle a refusé l'invitation, ce que confirme le metteur en scène : "C'est son choix : Corinne n'aime pas les institutions." Les institutions dirigées par... qui que ce sot !

Les Invisibles, en salles depuis le 9 janvier 2019