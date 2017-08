Brigitte et Emmanuel Macron : Nouveau chien à l'Élysée, adopté à la SPA

Au début du mois d'août, quelques jours avant de partir en vacances à Marseille avec son époux, Brigitte Macron se rendait au refuge de la SPA d'Hermeray, dans les Yvelines. Accompagnée de deux de ses deux petits-enfants, Emma et Thomas, la fille et le fils de son aînée, Laurence Auzière Jourdan, la première dame s'était déplacée pour sensibiliser ceux qui abandonnent leur chien avant les vacances et elle était également à la recherche d'un chien à adopter comme le veut la tradition élyséenne. Très sensible au sort des animaux abandonnés, l'ancien professeur de lettres et de théâtre avait largement questionné Natacha Harry, présidente de la SPA et journaliste vétérinaire sur le sujet. C'est dans ce même refuge que Brigitte Macron est revenue hier, dimanche 27 août, avec son mari Emmanuel Macron.

Depuis quelques heures, le palais présidentiel compte un nouvel occupant, un labrador croisé griffon noir prénommé Nemo. Le nouvel animal du couple Macron a été baptisé ainsi parce que "C'est l'année des 'N'. Et parce que le président adore 20 000 lieues sous les mers", a indiqué l'entourage d'Emmanuel Macron. Nemo n'a pas tardé à être repéré par les journalistes ce lundi 28 août dans le salon Murat, lors du séminaire gouvernemental organisé dans la matinée à l'Élysée.