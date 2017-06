Brigitte Macron adopte : Un nouveau membre s'immisce dans son couple

C'est devenu une tradition à l'Élysée. Depuis François Mitterrand, pas un président de la République n'a passé un quinquennat sans son chien, à l'image de Philae, la mascotte de l'Élysée sous l'ère Hollande. La niche présidentielle est source de convoitises et aimante les regards. Pour ce nouveau bail de cinq ans, la petite maisonnette sera bel et bien occupée. Mais pas par Figaro, le dogue argentin blanc de Brigitte Macron que sa fille Tiphaine a gardé chez elle en Picardie.

Dans son édition du 22 juin, Paris Match croit savoir que la première dame accueillera bientôt un nouveau membre dans sa couple avec le président Emmanuel Macron. L'influente ex-enseignante "va bientôt adopter un chien dans un refuge", annonce le magazine qui ne précise pas quel race pourrait débarquer dans le 8e arrondissement de Paris, ni s'il s'agit ou non d'un chiot.

En tout cas, l'animal rejoindra l'escarcelle des égéries canines de l'Élysée. Avant François Hollande et sa Philae, quatre chiens ont été vus dans le palais présidentiel sous l'ère Nicolas Sarkozy, à savoir Dumbledore (un mâle terrier), Carla, Toumi et Big, un chihuahua qui appartenait à Aurélien Bruni-Enthoven, le beau-fils de l'ancien président. Avant lui, Jacques Chirac a eu Masksou, un mâle labrador noir décédé en 1998, ainsi que Sumo, son bichon maltais, et Sumette, qui fut offerte au président pour ses 77 ans. François Mitterrand avait quant à lui deux labradors noirs, Baltique et Nil, tout comme Valéry Giscard d'Estaing avec Jugurtha et Samba, premier président sous lequel les animaux de l'Élysée commencèrent à être médiatisés.