Brigitte Macron décroche une jolie couv' à l'étranger !

Si la cote de popularité de son époux est en chute libre, Brigitte Macron, elle, continue de séduire en France... et à l'étranger. La première dame est ainsi saluée en Angleterre et a les honneurs de la couverture de "1843", le magazine supplément lifestyle de "The Economist".

Au moment de faire ses premiers pas comme première dame, Brigitte Macron (65 ans) avait beaucoup intrigué les Français, du fait de sa différence d'âge avec son mari Emmanuel Macron. Mais cette curiosité a aussi traversé les frontières et, depuis l'élection du président, à chacun de ses déplacements, elle est aussi très scrutée par les médias internationaux. Le magazine britannique 1843 s'est penché sur son cas. La journaliste Sophie Pedder est dithyrambique dans le long papier qu'elle a consacré à la première dame, intitulé Brigitte Macron, Agent provocatrice. Un papier qui a même les honneurs de la couverture, la femme d'Emmanuel Macron posant en noir et blanc avec cette légende : "Elle prend du galon." La journaliste, très emballée, affirme ainsi que Brigitte Macron "a imposé aux Français de se questionner sur ce que signifie être une femme, notamment une femme de cet âge", ajoutant que "cela faisait longtemps que la France n'avait pas eu une première dame à l'aise et heureuse dans ce rôle". Rappelant que la cote de popularité de Brigitte est toujours au beau fixe à 67% d'opinions favorables, alors que celle de son époux a chuté à 34%, elle salue "une femme libre d'esprit, qui a dû s'adapter dans l'ombre de son mari". Brigitte Macron, qui s'active davantage sur les thèmes du handicap ou de l'éducation que sur le féminisme, est aussi présentée comme un symbole de liberté. "Pour de nombreuses femmes françaises, leur couple sert d'antidote aux codes sociaux et politiques du patriarcat qui ont longtemps rendu acceptable pour les hommes politiques français d'être accompagnés d'une femme ayant la moitié de leur âge, mais pas l'inverse. (...) Dans l'ensemble, les Français ont depuis accepté cette relation inhabituelle et, même, la respectent", lit-on. Si Brigitte Macron ne s'exprime jamais directement sur les décisions politiques de son mari, elle reste pour lui un soutien "qui n'est pas que décoratif", affirme Sophie Pedder. Conseillère pendant sa campagne, notamment sur la manière de placer sa voix dans les meetings, nul doute qu'elle continue de lui prodiguer conseils et remarques.

