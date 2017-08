Brigitte Macron : Deux fois plus de pression pour sa mission adorable

Ce n'est pas un mais deux bébés qui sont attendus au zoo de Beauval ! La panda femelle Huan Huan de l'établissement situé à Saint-Aignan-sur-Cher (Loir-et-Cher) attend des jumeaux d'après l'échographie. L'heureux événement est prévu pour vendredi 4 ou samedi 5 août. Pour le baptême, Delphine Delord, directrice de la communication du zoo, a fait une déclaration sur Europe 1 : "Le choix du prénom est un événement diplomatique et mondial. (...) C'est la première dame chinoise et la première dame du pays d'accueil [Peng Liyuan et Brigitte Macron, en l'occurrence, NDLR] qui choisissent les prénoms" chinois. Bien que l'Élysée n'ait pas encore confirmé, l'équipe espère "fortement" que l'épouse du président de la république acceptera cette mission révélée en début de semaine.

À lire aussi Jessica Alba et sa fille Honor : deux adorables héroïnes prêtes à remplir une mission de taille !

À moins d'un conflit d'agenda, il est très probable que Brigitte Macron acceptera cette mission aussi adorable qu'exceptionnelle. Les naissances de pandas, en effet – animaux considérés comme des trésors nationaux en Chine – sont excessivement rares. Impeccable aux côté Rihanna ou encore de Bono, celle qu'on compare à Jane Fonda devrait faire sensation en tant que marraine des bébés animaux !

Les parents pandas, Huan Huan et Yuan Zi, ont été prêtés à la France par la Chine, symbole des relations diplomatiques heureuses entre les deux pays. Ils sont arrivés en 2012 et accomplissent aussi un devoir important : celui de préserver l'espèce. Attention à ne pas trop s'attacher aux bébés, car quelques mois après leur nais­sance, ils seront envoyés en Chine pour être relâ­chés dans leur envi­ron­ne­ment natu­rel.