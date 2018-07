Brigitte Macron, Meghan Markle... : L'été en tailleur, strict ou coloré !

Cet été encore, le maillot de bain, une ou 2 pièces, est le look le plus prisé de la saison. Il partage la vedette avec un autre ensemble, d'inspiration masculine, le tailleur. Strict ou coloré, il a séduit Brigitte Macron, Meghan Markle et Kendall Jenner...

Grâce au Smoking d'Yves Saint Laurent créé en 1966, la silhouette masculine a fait son entrée dans les garde-robes féminines ! Elle y jouit désormais du statut d'indispensable, un statut à nouveau consolidé par les stars. Cette année, Kendall Jenner fut une des premières à le porter en craquant pour un tailleur à motifs floraux de la marque Off-White™. Après elle, les soeurs Gigi et Bella Hadid, les jurées du 71e Festival de Cannes Cate Blanchett, Léa Seydoux et Kristen Stewart ou encore Victoria Beckham ont été photographiées en tailleur.

L'ensemble veste-pantalon a également eu raison de la première dame Brigitte Macron et de Meghan Markle, duchesse de Sussex. Noir et strict pour l'épouse du prince Harry, bleu ciel et signé Louis Vuitton pour celle du président Emmanuel Macron en visite au Canada, les nouvelles icônes du style offrent à leurs admirateurs différentes options pour se distinguer cet été.

Êtes-vous plutôt smoking noir et sobre ou haut en couleur ? Coloris pâle comme Cate Blanchett ou pop façon Bella Hadid ? L'accessoirisez-vous d'un chapeau assorti comme Emma Watson dans les gradins de Wimbledon ou d'une ceinture flashy à la Kendall Jenner ? Les possibilités sont nombreuses.

À vous de jouer !