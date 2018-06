Brigitte Macron à Montréal : La première dame joue les touristes chic

Après une première halte de 48 heures à Ottawa pour retrouver le Premier ministre Justin Trudeau et son épouse, le couple présidentiel poursuit son voyage officiel au Canada. Ce 7 juin 2018, Emmanuel Macron et la première dame sont arrivés à Montréal. Ils ont été accueillis par le Premier ministre du Québec, Philippe Couillard, et sa femme, Suzanne Pilote, à leur descente de l'avion présidentiel.

En attendant de prendre part au nouveau sommet du G7 qui se tiendra les 8 et 9 juin à Charlevoix, au Québec, Brigitte Macron et son président de mari se sont d'abord offert une journée de visite touristique dans les rues du Vieux-Montréal. La première dame, élégante dans son tailleur pantalon bleu ciel, et le chef de l'État ont profité de cette balade ensoleillée pour goûter à l'incontournable sirop d'érable.

La délégation s'est ensuite rendue au musée Pointe-à-Callière pour une rapide visite du lieu consacré à l'histoire et à l'archéologie. Retour sur la journée en images.