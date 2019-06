Brigitte Macron plus âgée qu'Emmanuel : "Je déteste le mot cougar"

Marc-Olivier Fogiel n'a reçu aucune "consigne particulière" pour mener son long entretien avec Brigitte Macron, diffusé le jeudi 20 juin 2019 dans son émission RTL Soir. Bientôt, le célèbre journaliste et animateur quittera l'antenne pour prendre ses fonctions de nouveau directeur général de BFMTV. Mais avant de partir, à la mi-juillet, Marc-Olivier Fogiel a recueilli des confidences exclusives de la première dame.

J'ai compris qu'Emmanuel c'était ma vie

Durant une heure, le personnage incontournable du PAF l'a questionnée sur diverses thématiques, notamment sur un sujet qui passionne les Français et les observateurs internationaux : son couple et sa différence d'âge avec Emmanuel Macron

L'ancien professeur de lettres et de théâtre est revenu sur la naissance de son histoire d'amour avec le futur président de la République, qui a débuté "dans les années 1994-1995". A cette époque, Brigitte Macron était unie à André-Louis Auzière, le père de ses trois enfants : Sébastien, 44 ans, Laurence, 42 ans, et Tiphaine, 35 ans. Très proche d'eux, les désignant comme sa "colonne vertébrale", la première dame a pleinement conscience de leur avoir fait du mal le jour où elle a quitté leur père et mis fin à son premier mariage. Jamais elle n'aurait épousé Emmanuel Macron si son fils et ses deux filles ne lui avaient donné leur aval, parce que ruiner la vie de ses enfants était tout simplement impensable pour elle. "Il n'y avait qu'eux", a-t-elle confié à Marc-Olivier Fogiel. Même quand tout le monde s'est acharné sur elle, Sébastien, Laurence et Tiphaine leur ont toujours apporté leur soutien.