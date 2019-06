Brigitte Macron s'accroche parfois avec Emmanuel, "portes fermées"

Lors de cet entretien exclusif, Brigitte Macron a librement évoqué le couple qu'elle forme avec le président de la République Emmanuel Macron et la totale confiance qu'elle a en lui en tant que chef de l'État. "Je serais malheureuse si je le voyais baisser les bras, mais pas un instant je ne l'ai vu dans une situation difficile. Il travaille, il travaille sans arrêt. Il se pose des questions, il répond à ces questions, il trouve des solutions", a-t-elle confié, confidences révélées dans un premier extrait dévoilé par RTL. En deux ans de mandant, Emmanuel Macron a parfois commis des erreurs, mais rien d'anormal pour son épouse, bien au contraire : "Tout le monde en fait, c'est profondément humain et heureusement qu'on fait des erreurs. Il n'est qu'un homme. On n'a pas des réponses immédiates à tout et je pense que le temps lui rendra hommage."

S'agissant plus précisément de son couple, Brigitte Macron a déclaré : "On est là, l'un pour l'autre sans arrêt, 24h sur 24. Nous sommes totalement fusionnels. On a des choses à se dire, parfois pas aimables. On est un couple assez musclé. On se dit les choses. " Cette extrême complicité implique également parfois quelques accrochages. "Quand vous n'êtes pas contente, vous lui dites fermement et il vous arrive de l'engueuler ?", a voulu savoir Marc-Olivier Fogiel. La question n'a pas manqué de faire rire son invitée qui a indiqué que ces échanges plus vigoureux se passaient toujours "portes fermées."

