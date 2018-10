Brigitte Macron recycle sa robe bleu marine... Un nouveau coup de coeur ?

Lundi 8 octobre 2018, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée son homologue chilien, le président Sebastián Piñera, et son épouse Cecilia Morel. Notre première dame était à ses côtés pour les accueillir. Pour l'occasion, Brigitte Macron portait de nouveau un robe signée Nicolas Ghesquière pour Louis Vuitton.

Pour cette entrevue au palais de l'Élysée, la première dame chilienne portait un tailleur en tweed rouge. Brigitte Macron, elle, avait choisi une robe bleu marine à col cheminée blanc. Un modèle dans lequel on retrouve tout le chic et la modernité de la griffe française. Et visiblement, elle a eu un véritable coup de coeur pour ce modèle. Comme le notent nos consoeurs du site ELLE.fr, l'épouse du président a déjà porté cette robe pas plus tard que le 14 septembre quand le couple visitait l'exposition Picasso. Bleu et rose au musée d'Orsay. Comme chacun sait, Brigitte Macron est une fidèle de Nicolas Ghesquière et de son travail pour Louis Vuitton, notamment ses robes droites qu'elle porte en toutes occasions. Elle aime aussi les jeunes créateurs comme l'étonnant Olivier Rousteing chez Balmain.