Brigitte Macron somptueuse à l'Élysée après une visite au Louvre

Le président de la République de Corée du Sud Moon Jae-in était en visite d'État à Paris le 15 octobre 2018, accompagné de son épouse Kim Jung-Sook. Le couple présidentiel s'est vu offrir un dîner dans la soirée au palais de l'Élysée.

Pour ce repas officiel, Brigitte Macron, qui avait opté pour une somptueuse longue robe bleu nuit, avait relevé ses cheveux blonds. Au comble de l'élégance, l'épouse d'Emmanuel Macron a une fois de plus fait honneur à la mode française, tandis que la première dame nord-coréenne avait choisi une tenue traditionnelle.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, Brigitte Macron et Kim Jung-Sook s'étaient retrouvées pour une sortie culturelle, tandis que leurs époux avaient échangé au cours d'un entretien organisé à 16h, suivi d'une conférence de presse, comme le détaille l'agenda de l'Élysée.

Les premières dames se sont rendues au Louvre, Brigitte Macron dans une tenue sobre et classique, une robe bleu ciel à manches longues comme le montrent les photos publiées par Tristan Bromet Pierre-Olivier Costa (respectivement chef de cabinet et directeur de cabinet de la première dame) sur leurs pages Instagram. L'ancienne professeur de lettres et de théâtre a notamment fait découvrir l'oeuvre la plus incontournable du Louvre à son invitée, La Joconde de Léonard de Vinci. Les deux premières dames ont quitté le musée parisien très complices après avoir échangé sur plusieurs thèmes dont l'égalité des sexes, le vieillissement de la société et la garde des enfants.