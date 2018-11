Brigitte Nielsen retrouve son ex Sylvester Stallone... devant sa femme !

Brigitte Nielsen et Sylvester Stallone, qui s'étaient mariés en décembre 1985 avant de divorcer à l'été 1987, se sont retrouvés à l'écran, dans le rôle de mari et femme, dans "Creed II". Les deux ex ont assisté ensemble à l'avant-première...

"La boucle est bouclée", écrit Brigitte Nielsen en légende d'une photo d'elle à l'avant-première de Creed II. Elle y retrouve le rôle de Ludmilla Drago, l'épouse de Rocky Balboa (joué par Sylvester Stallone) dans Rocky IV, sorti en 1985. Brigitte et Sylvester s'étaient mariés cette même année, avant de divorcer moins de deux ans plus tard, à l'été 1987. Depuis, les ex-époux ont retrouvé l'amour chacun de leur côté ! Brigitte Nielsen a épousé Mattia Dessi. Sylvester Stallone s'est également remarié, à Jennifer Flavin, présente mercredi soir à l'avant-première de Creed II. Sistine (20 ans), l'une de leurs trois filles, était également de la partie. Le héros Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Dolph Lundgren et sa fille de 22 ans, Ida, se sont eux aussi rendus à l'avant-première. Creed II sort en France le 9 janvier 2019.

Creed II, en salles en France le 9 janvier 2019.

