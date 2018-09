Brooke Burke divorcée de David Charvet : Doux baisers avec son nouveau chéri

Dimanche 15 septembre 2018, Brooke Burke a été vue sortant d'un restaurant à Los Angeles et grimpant sur une moto avec un mystérieux partenaire. La star de télé, âgée de 47 ans, a échangé des câlins et des bisous avec cet homme, signe que son coeur n'est déjà plus à prendre.

Brooke Burke a profité d'un repas au restaurant Kristy's, situé du côté de Malibu et a prolongé sa soirée avec un bel inconnu. "Ils étaient vraiment trop mignons. Elle est clairement sous le charme. Elle n'a pas arrêté de rigoler et ils ne pouvaient pas s'empêcher de se dévorer des yeux. Il a mené la danse jusqu'à ce qu'il se décide à l'embrasser. C'était rapide mais ils semblent à fond l'un sur l'autre. Elle souriait à tout le monde et ils avaient l'air heureux", a relaté une source présente à E! News.

Brooke Burke, qui a décidé de divorcer de David Charvet il y a seulement cinq mois mais est séparée de l'artiste depuis janvier, a eu deux enfants avec l'interprète du tube Should I Leave : Heaven (née en 2007) et Shaya (né en 2008). Elle réclame la garde partagée.

Thomas Montet