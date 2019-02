Caitlyn Jenner : À 69 ans, elle accueille son septième petit-enfant

Ce dimanche, l'ex de Kris Jenner a rendu visite à son fils aîné Burt Jenner et à sa compagne Valerie Pitalo. L'occasion pour Caitlyn Jenner de faire la connaissance du petit garçon âgé de quelques jours. Une rencontre d'autant plus spéciale que le nouveau-né porte le même prénom que celui que jadis portait l'ancien sportif de 69 ans : William Bruce Jenner. Burton "Burt" Jenner, pilote de 40 ans, a toujours soutenu son père dans sa démarche : "Je suis très excité, avait-il confié à Esquire en 2015. Une part de moi criait en disant 'Hey, je le sais depuis 25 ans et je l'ai toujours soutenu !', et le ferai toujours."

Caitlyn Jenner compte déjà sept petit-enfants : Stormi (1 an), la fille de Kylie Jenner, Eva (3 ans), la fille de Brandon Jenner, ainsi que Francesca (10 ans), Isabella (7 ans) et Luke (2 ans), les enfants de Cassandra Marino. Burt et sa soeur Cassandra sont les deux aînés de l'ancien champion olympique, nés de son mariage avec Chrystie Crownover (entre 1972 et 1981).

L'ex-coureur a ensuite été marié à l'actrice Linda Thompson entre 1981 et 1986. Deux autres garçons sont nés de cette union : Brandon et Brody Jenner. Enfin, en 1991, Bruce Jenner a épousé Kris Jenner avec qui il a accueilli deux filles : Kendall et Kylie Jenner, tout en éduquant Kourtney, Kim et Khloé Kardashian, les filles aînées de sa troisième épouse. Le couple a annoncé sa séparation en 2013, deux ans avant que l'ex-athlète n'annonce son changement de sexe et de nom. Caitlyn Jenner vit désormais une romance avec Sophia Hutchins, 22 ans.