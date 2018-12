Cali : Un mystérieux anonyme lui réclame... 30 millions !

Cali accusé de plagiat et victime d'extorsion ? À en croire la lettre qu'il a reçue, tout porte à croire que oui... Sauf qu'en y regardant de plus près, il semble surtout que ce soit en réalité une plaisanterie. Le chanteur de 50 ans a partagé le contenu de la missive.

"Bonjour Cali, je suis Miguel Sanchez, c'est moi qui ait écrit C'est quand le bonheur et Elle m'a dit, je suis l'élu, le sauveur. C'est moi qui t'ai attribué le pseudonyme de Cali. Je te transmets un RIB pour que tu me verses de l'argent. Je te réclame 30 millions d'euros. Merci de le verser sur mon compte le plus vite possible. Si tu veux me rencontrer, tu peux m'appeler à ce numéro [le chanteur l'a masqué, NDLR]. Je me permets de t'embrasser très fort en te remerciant pour talent et ta sympathie. À très vite peut-être... Miguel Ange", peut-on lire.

Cali, qui est actuellement en tournée avec le spectacle Cali chante Léo Ferré, a réagi en légende de sa publication. "J'ai reçu cette lettre... J'ai masqué le numéro de tel... #priezpournous #lettre #jemesenseul", a-t-il commenté alors que ses fans s'amusaient du contenu dans les commentaires. Au vu de la tournure des phrases et des fautes, il est fort possible que cela soit l'oeuvre d'un jeune fan...