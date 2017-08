Cameron Diaz a 45 ans : La belle déclaration d'amour de son mari Benji Madden

Ce mercredi 30 août, Cameron Diaz célébrait son 45e anniversaire. À cette occasion, l'actrice hollywoodienne a reçu une foule de messages et de petites attentions toutes aussi adorables de la part des fans mais surtout de ses proches, à commencer par son mari Benji Madden.

Sur Instagram, le musicien de 38 ans a en effet profité de ce jour important pour publier un rare cliché complice du couple. Cameron Diaz et Benji Madden apparaissent enlacés l'un contre l'autre et rient aux éclats lors d'une promenade en bateau. "Joyeux anniversaire à ma magnifique épouse. J'ai l'impression d'être l'homme le plus CHANCEUX du monde. Je ne pense pas que quiconque puisse connaître la profondeur, la gentillesse et la compassion que j'ai la chance d'expérimenter chaque jour grâce à mon seul et unique amour. Tu m'as à tes côtés jusqu'à la fin bébé", a-t-il tendrement écrit.