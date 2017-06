Cameron Douglas rechute dans la drogue, un an après sa sortie de prison

Nouveau dérapage tendu pour Cameron Douglas. Selon les informations du Page Six, le fils de Michael Douglas et de son ex-épouse Diandra Luker n'a pas respecté les obligations de son contrôle judiciaire. Et pour cause, le média révèle qu'il a rechuté dans la drogue, des mois après débuté un programme de désintoxication.

L'homme de 38 ans, qui avait été condamné en 2010 à cinq ans de prison pour possession d'héroïne et vente de drogues (dont la très addictive méthamphétamine), ainsi qu'à une peine supplémentaire de deux ans après avoir admis qu'il avait de nouveau trafiqué et consommé de la drogue derrière les barreaux, a été testé positif au cannabis lors d'un contrôle de routine qui a eu lieu le 10 avril dernier. Pour rappel, le fils aîné de la star de 72 ans avait été remis en liberté en août 2016 après sept ans d'emprisonnement.

Tentative de falsification

D'après des documents officiels, Cameron Douglas a éveillé les soupçons après qu'il eut tenté de falsifier les résultats de son test. C'est un technicien de laboratoire qui l'aurait dénoncé aux autorités après l'avoir accusé "d'essayer de manipuler les résultats". L'histoire ne dit pas comment il s'y est exactement pris pour tenter de berner le système...

En définitive, des tests supplémentaires ont été réalisés et le dernier en date a permis de déceler que de la marijuana se trouvait bel et bien dans son corps. D'après plusieurs sites de santé, l'usage régulier de cannabis laisse des traces persistantes sur une très longue durée qui peuvent être détectées jusqu'à soixante jours, voire plus. Difficile, donc, de passer à travers les mailles du filet.

Dans cette ultime maladresse, le beau-fils de Catherine Zeta-Jones peut toutefois souffler. Toujours selon les informations du Page Six, Cameron Douglas a eu la chance de tomber sur des personnes compréhensives qui souhaitent lui accorder une énième chance. Les agents responsables de son contrôle judiciaire ont ainsi plaidé en sa faveur, expliquant au juge que "la rechute faisait partie du processus de guérison". Ils lui ont ainsi recommandé de lui donner les moyens de leur "prouver qu'il pouvait rester sobre". "Nous aimerions offrir à monsieur Douglas l'opportunité d'être au sein de la société pour voir comment il répond à ce revers", a déclaré l'un des officiers en charge.

L'avocat de Cameron Douglas, Ben Brafman, a également avancé l'état psychologique de son client, qui suit depuis sa sortie de prison une thérapie pour soigner un état de stress post-traumatique. "Sa période d'emprisonnement était horrible. Il a subi des traitements terribles", a confié son représentant. En 2012, l'ancien détenu avait notamment été passé à tabac par des membres de la mafia dont il avait dénoncé les noms dans son affaire de trafic de drogue.