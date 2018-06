Camille Cerf, Flora Coquerel et Malika Ménard : Supportrices sexy des Bleus !

Camille Cerf a été droit au but ! Samedi 16 mai 2018, notre Miss France 2015 a montré qu'elle était derrière l'équipe de France de Didier Deschamps - qui s'apprêtait à disputer son premier match face à l'Australie dans le cadre de la Coupe du monde 2018. C'est sur son compte Instagram qu'elle a supporté les Bleus à sa manière...

Excitée à l'idée de voir l'équipe de France en Russie pour la Coupe du monde 2018, Camille Cerf a publié une ancienne photo qui a fait sensation. Sur celle-ci, on retrouvait la belle blonde avec ses amies Flora Coquerel (Miss France 2013) et Malika Ménard (Miss France 2010) à la plage lors de leurs vacances à Mayotte en 2017. Plus sublimes que jamais, les reines de beauté portaient chacune un maillot de bain aux couleurs du drapeau français. "BLEU ROUGE BLANC ! A vous de remettre dans l'ordre. A fond derrière nos bleus ! On compte sur vous ! Cette année, la victoire est pour nous #fiersdetrebleus @equipedefrance", a écrit Camille Cerf avec enthousiasme.