Camille Cerf pas fière de son corps : Elle dévoile son plus gros complexe

Si Marine Lorphelin (Miss France 2013) est complexée par sa poitrine et Iris Mittenaere (Miss France 2016 et Miss Univers 2016) l'a été à cause de sa maigreur, Camille Cerf (Miss France 2015) aussi a dévoilé ne pas être à l'aise avec son corps. Ses confidences à Malika Ménard pour le site Télé Loisirs.

L'ex-reine de beauté française qui a atteint les top 15 du concours Miss Univers 2014 a toutes les raisons d'être bien dans sa peau. Pourtant, quand on lui demande si elle est fière de son corps, elle répond : "Fière ? Non. Mais j'aurais pu être plus mal lotie. Je remercie quand même la nature. Après, il n'est pas parfait et je m'en fiche qu'il ne soit pas parfait."

Blessée par certaines critiques sur son physique, Camille Cerf confie ensuite aimer ses yeux et être complexée... par sa culotte de cheval ! "Je suis en train de la perdre. Je vais au sport trois fois par semaine et j'ai l'impression que ça commence à se voir", poursuit-elle.

Favorable à la chirurgie esthétique si cette dernière permet de corriger un complexe, la BFF de Miss Univers a dévoilé lors de l'entretien que sa soeur jumelle s'est fait recoller les oreilles. Prête à passer elle-même sur le billard si une partie de son corps la rendait malheureuse, Camille Cerf a confié à Malika Ménard ne plus vouloir défiler comme elle l'a fait au Salon du chocolat et la raison est surprenante. "Il y a trop de critères à respecter, il faut rentrer dans les tenues. C'était ma vie d'avant. Surtout, à Paris, c'est difficile de défiler à la Fashion Week. Les filles sont de plus en plus maigres", déclare-t-elle.