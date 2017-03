Iris Mittenaere moquée à cause de sa maigreur : Larmes et confidences

De retour en France, Iris Mittenaere, sublime Miss France 2016 et Miss Univers 2016, est très demandée. Entre une rencontre avec le président de la République et ses retrouvailles avec ses parents, elle multiplie les interviews.

Interrogée samedi 25 mars par Nikos Aliagas dans 50 mn Inside (TF1), la jeune femme de 24 ans a évoqué son plus gros complexe. Lorsque l'animateur a demandé à la reine de beauté si elle a toujours été bien dans son corps, celle-ci a fait une étonnante révélation. "Pas du tout, j'étais très très maigre quand j'étais jeune et j'ai subi beaucoup de moqueries", a-t-elle déclaré avant de s'interrompre, les larmes lui montant aux yeux.

Très touchante, Iris Mittenaere a poursuivi : "Je pense que c'est une belle revanche. On peut avoir des moqueries et passer au-delà de ça. Et être un peu spéciale, pas forcément la fille dans la norme, ça nous apporte quelque chose. Et moi ça m'a apporté une force. Chaque jour j'ai de plus en plus confiance en moi et c'est peut-être ça qui me rend belle finalement."

Suite à cette confidence, Miss Univers a passé un message aux jeunes téléspectatrices : "Je veux dire à toutes les jeunes filles de s'aimer parce qu'on ne peut pas être parfaite et moi je ne suis pas parfaite."